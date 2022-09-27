Сорокин Гавр. Аким. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Гавр. Аким.

Сорокин Гавр. Аким.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сорокин Гавр. Аким.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Писанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.