Даунятинги Каим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаунятинги Каим

Даунятинги Каим

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Даунятинги Каим
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Каширов., д. Беказас

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.