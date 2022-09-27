Раздрогов Арс. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаздрогов Арс. Вас.

Раздрогов Арс. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Раздрогов Арс. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Устюжский уезд, Tрегубовск. д. Грибцово.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.