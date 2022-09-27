Кравцов Ефрем Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравцов Ефрем Гаврилович

Кравцов Ефрем Гаврилович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кравцов Ефрем Гаврилович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ставропольская губерния, Александровский уезд, Китаевское с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.