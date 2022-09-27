Лыщенко Петр Макс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛыщенко Петр Макс.

Лыщенко Петр Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лыщенко Петр Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, с.Омельники

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.