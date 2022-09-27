Мирошниченко Купр. Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМирошниченко Купр. Андреев

Мирошниченко Купр. Андреев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мирошниченко Купр. Андреев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, с. Даръ-Надежд.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.