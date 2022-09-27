Прозоров Ив. Антон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрозоров Ив. Антон.

Прозоров Ив. Антон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Прозоров Ив. Антон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Маркинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.