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Глиной Гавр. Род.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Глиной Гавр. Род.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Прилукский уезд, Богдановекий

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