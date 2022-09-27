Орехов Савел. Тим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрехов Савел. Тим.

Орехов Савел. Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Орехов Савел. Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Корочанский уезд, Подолешан. с. Краснаго.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.