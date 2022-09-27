Ворожка Кирилл Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВорожка Кирилл Сидорович

Ворожка Кирилл Сидорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ворожка Кирилл Сидорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Лебединский уезд, Владимировская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.