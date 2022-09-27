Кулышев Пах. Игн. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулышев Пах. Игн.

Кулышев Пах. Игн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кулышев Пах. Игн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Козловский уезд, с. Кряник.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.