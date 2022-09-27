Станкович Нил Истратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтанкович Нил Истратович

Станкович Нил Истратович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Станкович Нил Истратович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Бельский уезд, Комаровская, Ковлоч.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.