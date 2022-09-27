Швайцер Шмуль Герш. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШвайцер Шмуль Герш.

Швайцер Шмуль Герш.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Швайцер Шмуль Герш.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Замостский уезд, м. Скербешово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.