Степаненко Фед. Марк. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепаненко Фед. Марк.

Степаненко Фед. Марк.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Степаненко Фед. Марк.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Михайловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.