Здор Лука Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗдор Лука Моисеев

Здор Лука Моисеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Здор Лука Моисеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.