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Асачин Федор Карп.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Асачин Федор Карп.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тарский уезд, д. Малиновки

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