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Филиппов Мат. Конст.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Филиппов Мат. Конст.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Архангельской, с. Еги

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