Капусткин Андрей Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапусткин Андрей Дмитр.

Капусткин Андрей Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Капусткин Андрей Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Теблежск., д. Смирново

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.