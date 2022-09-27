Клеба Федот Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлеба Федот Андреевич

Клеба Федот Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Клеба Федот Андреевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Валковский уезд, сл. Ковяги

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.