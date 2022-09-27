Гапонюк Степ. Людв. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГапонюк Степ. Людв.

Гапонюк Степ. Людв.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гапонюк Степ. Людв.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Холмский уезд, Став

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.