Шнюков Еворест Ст. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШнюков Еворест Ст.

Шнюков Еворест Ст.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шнюков Еворест Ст.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Харловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.