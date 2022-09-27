Абдрахимов Мухамет Гарей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдрахимов Мухамет Гарей

Абдрахимов Мухамет Гарей

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Абдрахимов Мухамет Гарей
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Казанский уезд, Арская, д. Когезин.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.