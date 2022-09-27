Лавриненко Ром. Троф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛавриненко Ром. Троф.

Лавриненко Ром. Троф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лавриненко Ром. Троф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Роменский уезд, с. Галка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.