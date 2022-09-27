Щучка Иван Филинт. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩучка Иван Филинт.

Щучка Иван Филинт.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Щучка Иван Филинт.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Свенцянский уезд, Свирская в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.