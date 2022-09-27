Бункис Иван Казим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБункис Иван Казим.

Бункис Иван Казим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бункис Иван Казим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Тельшевский уезд, с. Стоцкель

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.