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Кулешов Григорий Корн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кулешов Григорий Корн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Калужский уезд, с. Кудровой

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