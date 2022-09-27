Бердюгин Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБердюгин Дмитрий Андреевич

Бердюгин Дмитрий Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бердюгин Дмитрий Андреевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Верхбухтамской, п. Тютюй

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.