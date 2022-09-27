Быков Никон Ефр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыков Никон Ефр.

Быков Никон Ефр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Быков Никон Ефр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тобольский уезд, Дубровной Заим. Бык.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.