Ковалев Егор Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Егор Ив.

Ковалев Егор Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ковалев Егор Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Трубчевский уезд, Усохской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.