Марченко Лука Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарченко Лука Ив.

Марченко Лука Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Марченко Лука Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Тепловск., с. Алексеевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.