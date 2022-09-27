Дараганов Фил. Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДараганов Фил. Фед.

Дараганов Фил. Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дараганов Фил. Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Корочанский уезд, Подгородской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.