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Саенко Исидор Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Саенко Исидор Яковлевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Прилукский уезд, Сребрянской, д. Запойки

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