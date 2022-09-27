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Табушвили Арчим Рошко Петров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Табушвили Арчим Рошко Петров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Горийский уезд, Ашоцк. общ. и с.Гведив

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