Парусов Ив. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарусов Ив. Андр.

Парусов Ив. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Парусов Ив. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Череповецкий уезд, Усищенской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.