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Пестряков Василий Никиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пестряков Василий Никиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Темниковский уезд, Криушинск., с. Криуши

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