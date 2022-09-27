Емельянов Як. Ем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянов Як. Ем.

Емельянов Як. Ем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Емельянов Як. Ем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Фатежский уезд, Дмитриевской д. Халчи.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.