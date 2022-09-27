Каменюк Андрей Фил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаменюк Андрей Фил.

Каменюк Андрей Фил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Каменюк Андрей Фил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Купянский уезд, Тарновская, с. Торское

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.