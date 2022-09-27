Миронычев Трофим Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронычев Трофим Яковлевич

Миронычев Трофим Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Миронычев Трофим Яковлевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Петровский уезд, Жуковская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.