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Осипов Дмитрий Лаврентьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Осипов Дмитрий Лаврентьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Алатырский уезд, п. Емскаго

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