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Дырга Николай Степан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дырга Николай Степан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Бельский уезд, Костомлоты в.

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