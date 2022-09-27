Новиков Иван Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Иван Андр.

Новиков Иван Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Новиков Иван Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Данковский уезд, Богословской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.