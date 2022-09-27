Чугунов Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧугунов Дмитрий Андреевич

Чугунов Дмитрий Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чугунов Дмитрий Андреевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, д. Колесниково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.