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Чибирев Федор Иудович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чибирев Федор Иудович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Безобразовская

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