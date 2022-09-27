Вайбергер Янкель Авраамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВайбергер Янкель Авраамов

Вайбергер Янкель Авраамов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вайбергер Янкель Авраамов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Хотинский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.