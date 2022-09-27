Лялин Степан Михеев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛялин Степан Михеев.

Лялин Степан Михеев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лялин Степан Михеев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Глазовский уезд, Юкаменск., д. Позрев.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.