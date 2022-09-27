Бронзенко Афанас. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБронзенко Афанас. Ив.

Бронзенко Афанас. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бронзенко Афанас. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Нежинский уезд, х. Бобрик

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.