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Дунаев Дмитрий Кириллович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дунаев Дмитрий Кириллович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Архангельская губерния, Пинежский уезд, Ярушевская

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