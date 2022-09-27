Волькевич Адольф Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолькевич Адольф Осипович

Волькевич Адольф Осипович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Волькевич Адольф Осипович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Лидский уезд, Василишская в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.