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Гонзашвили Илья Бадалов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гонзашвили Илья Бадалов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Душетский уезд, Резульское общ.

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