Тарасенко Нил Фаддеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасенко Нил Фаддеевич

Тарасенко Нил Фаддеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тарасенко Нил Фаддеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Костыревская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.